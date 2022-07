Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో అభివృద్ధి చెందిన నేటి రోజుల్లోనూ టార్చ్ లైట్ వెలుతురులో డెలివరీలు చేయాల్సిన పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తుంది. వైద్య రంగానికి పెద్ద పీట వేస్తున్నామని చెప్తున్న ప్రభుత్వం ఆస్పత్రులలో విద్యుత్ సరఫరా, పవర్ బ్యాకప్ పై దృష్టి సారించటం లేదు అన్న భావన ఇటీవల చోటు చేసుకుంటున్న ఘటనలతో కలుగుతుంది.

English summary

The incident of 'torchlight' delivery took place in Khammam district. The initiative of doctors who delivered in the light of torch is ok but the question arises about the infrastructure in Telangana PHCs.