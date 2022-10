దేశ్ కీ నేత కేసీఆర్.. పూరీతీరంలో కేసీఆర్ సైకతశిల్పం; టీఆర్ఎస్ పబ్లిసిటీ స్టంట్స్ షురూ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాజకీయాలను మలుపు తిప్పి, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించి గత రెండు పర్యాయాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్ దేశ రాజకీయాలను మలుపు తిప్పుతారా? జాతీయ పార్టీని స్థాపించి, దేశవ్యాప్తంగా పర్యటనలు చేసి బిజెపికి ప్రత్యామ్నాయంగా బలమైన రాజకీయ కూటమిని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్న కెసిఆర్ తన ప్రయాణంలో సక్సెస్ అవుతారా? దేశ్ కి నేత కెసిఆర్ అని ఇప్పటికే ప్రచారం పెద్ద ఎత్తున సాగుతున్న క్రమంలో నిజంగా ఆయన దేశ్ కి నేత గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారా? అన్న ప్రశ్నలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారుతున్నాయి.

TRS Party leaders have made sand art of KCR on the shore of Puri saying, "Desh Ki Neta KCR" Publicity has started for KCR ready to announce the National Party on Dussehra.