కొత్త బిచ్చగాళ్ళలా బండి సంజయ్, రేవంత్ రెడ్డి.. కేసీఆర్ తో తలపడాలంటే డైలాగ్స్ కొడితే చాలదు : కేటీఆర్ ధ్వజం

టిఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ పార్టీని, కేసీఆర్ ను ఎదుర్కొనే శక్తి ఎవరికీ లేదని పేర్కొన్నారు. సింగరేణి కోల్ మైన్స్ బిఎంఎస్ అధ్యక్షుడు కెంగర్ల మల్లయ్యతో పాటు పలువురు తెలంగాణ భవన్ లో మంత్రి కేటీఆర్ సమక్షంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. సింగరేణి కార్మికులకు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని కెసిఆర్ ప్రభుత్వం నెరవేర్చింది అని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. సింగరేణి కార్మికుల పాత్ర 30 నియోజకవర్గాల్లో ఉంటుందని, కార్మికులంతా రాబోయే ఎన్నికల్లో పార్టీ తో కలిసి పనిచేయాలని మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.

KTR said that there is no one who can beat TRS in Telangana state. Minister KTR said that it is crazy to think that votes will come if KCR is slapped. KTR made some interesting remarks that the people had given an irreversible victory to the TRS in the MLC elections, as well as that the TRS had won a solid victory in the municipal elections . KTR slams revanth reddy and bandi sanjay over their comments on KCR.