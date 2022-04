నేటితో ముగియనున్న పెండింగ్ చలాన్ల డిస్కౌంట్ ఆఫర్: రేపటినుండి యధావిధిగా ఫైన్లు; త్వరపడండి

Telangana

తెలంగాణ సర్కార్ ప్రకటించిన పెండింగ్ చలాన్స్ పై భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ఈ రోజుతో ముగియనుంది. దీంతో వాహనదారులు పెండింగ్ చలాన్స్ ఉంటే త్వరపడాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనదారులకు వేసిన చలాన్స్ చెల్లింపులో నిర్లక్ష్యం చూపిస్తున్న వాహనదారుల నుండి పెండింగ్ చలాన్స్ వసూలు చేయడం కోసం ఆలోచన చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ఇచ్చింది. దీంతో ఊహించని విధంగా పెండింగ్ చలాన్స్ కట్టడం కోసం వాహనదారులు పోటీ పడ్డారు.

Discount offer on pending challans ends today. Traffic officials say the pending challans should be paid today, in the wake of which fines will be levied as usual from tomorrow.