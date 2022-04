జాతీయనాయకుడి భ్రమలో కేసీఆర్; పీకేతో ఎన్ని డ్రామాలాడినా సరే ప్రజలు బీజేపీవైపే: డీకే అరుణ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ ప్లీనరీలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్, మంత్రి కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై, కెసిఆర్ జాతీయ రాజకీయాలపై బిజెపి జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ప్రధానిని విమర్శిస్తూ కేసీఆర్ నాయకుడు కావాలని చూస్తున్నారంటూ డీకే అరుణ ఆరోపించారు. తెలంగాణా ప్రజలకు కేసీఆర్ పై విశ్వాసం పోయిందని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కెసిఆర్ పాలనలో ప్రజలకు ఒరిగిందేమీ లేదని, కేవలం కేసీఆర్ కుటుంబం మాత్రమే బాగు పడిందని డీకే అరుణ ఆరోపణలు గుప్పించారు.

English summary

DK Aruna said that KCR was under the illusion of a national leader. DK Aruna said that no matter how much drama there is with Prashant Kishor, people are on the BJP side.