తెలంగాణా రైతుల కోసం డ్రోన్ అకాడమీ.. ఇక వ్యవసాయంలోనూ డ్రోన్ టెక్నాలజీతో దూకుడే!!

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ రంగంలో కొత్త సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవడం కోసం ఆచార్య జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం త్వరలో డ్రోన్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేయడానికి రంగం సిద్ధం చేసింది. డ్రోన్ల ద్వారా వ్యవసాయానికి కావలసిన సహకారాన్ని అందించడానికి రెడీ అవుతోంది. రైతులకు డ్రోన్లను వ్యవసాయంలో ఉపయోగించడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి అన్నది ఈ అకాడమీ ద్వారా రైతులకు శిక్షణ ఇవ్వనుంది.

Acharya Jayashankar Agricultural University to set up drone academy for Telangana farmers And with the use of drones in agriculture, there will be huge changes in agriculture in Telangana..