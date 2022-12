న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు హైదరాబాద్ నుండి విదేశాలకు డ్రగ్స్; ఎడ్విన్, ప్రీతీష్ పై పీడీయాక్ట్!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ పై ఉక్కుపాదం మోపాలని తెలంగాణ సర్కారు ఎంత ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ చాప కింద నీరులా డ్రగ్స్ దందా కొనసాగుతూనే ఉంది. తాజాగా హైదరాబాద్లో అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ ముఠా గుట్టు రట్టు చేశారు మల్కాజ్గిరి ఎస్ఓటీ పోలీసులు. వారి వద్ద నుండి పది కోట్ల రూపాయల విలువైన ఎనిమిది కిలోల డ్రగ్స్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

The SOT police have seized 8 kg of drugs after finding that drugs were being smuggled from Hyderabad to foreign countries for the New Year celebrations. While police kept PD act on Edwin and Pritish Narayana Borkar