తెలంగాణ తల్లిని అవమానించడానికే ఈడీ విచారణ.!అండగా ఉంటం.!బీజేపి ఆగడాలు సహించమన్న రేవంత్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రజల ఆరాధ్యదైవం, భారత మాతకు ప్రతిరూపమైన సోనియాగాంధిని ఈడీ ముందు విచారణకు హాజరవ్వాలని నోటీసులివ్వడం కక్ష సాధింపు చర్యేనన్నారు టీపీసీసీ అధ్యక్షులు,ఎంపీ, రేవంత్ రెడ్డి. తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం సోనియాగాందికి అండగా నిలబడ్డామని, 135 సంవత్సరాలు క్రితం దేశానికి స్వాతంత్య్రం, స్వేచ్చనివ్వడం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడిందని గుర్తు చేసారు. రాజీవ్ హత్యానంతరం దేశం కోసం మేము సైతం ప్రాణ త్యాగాలకు సిద్ధమని సోనియా, రాహుల్ గాంధీలు బాద్యతలు స్వీకరించారన్నారు రేవంత్ రెడ్డి. సోనియా గాంధీ ఈడీ విచారణ సందర్బంగా రేవంత్ సమక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించారు కాంగ్రెస్ శ్రేణులు. ఈడీ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించారు.

English summary

TPCC president, MP, Revanth Reddy said that giving notice to Sonia Gandhi to appear before the ED is an action of the party. Revanth made it clear that the entire state of Telangana stands behind Sonia Gandhi.