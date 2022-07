ఎర్రబెల్లి వర్సెస్ సత్యవతి రాథోడ్.. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో మంత్రుల ఆధిపత్యపోరు; పార్టీలో చీలికలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు వర్సెస్ సత్యవతి రాథోడ్ ఎపిసోడ్ రసవత్తరంగా సాగుతుంది. ఒకపక్క గులాబీ బాస్ కెసిఆర్ వచ్చే ఎన్నికల్లో మళ్లీ అధికారం చేజిక్కించుకోవాలని శతవిధాలా ప్రయత్నం చేస్తుంటే, పార్టీలో మంత్రులు, నేతల తీరు మాత్రం పార్టీ పుట్టి ముంచేలా కనిపిస్తోంది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా నుండి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మంత్రుల మధ్య సఖ్యత లేదన్నది స్థానిక రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చకు కారణంగా మారింది.

English summary

The situation of TRS party in joint Warangal district is like Errabelli dayakar rao vs Satyavathi Rathore. It is reported that the leaders of the party have split into two factions due to the dominance of the ministers in the joint Warangal district..