ప్రధాని కావాలని కేసీఆర్ రాష్ట్రప్రజల సొమ్ము దుర్వినియోగం చేస్తున్నారా? ఈటల రాజేందర్ వ్యాఖ్యలలో అర్ధముందా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ పార్టీ ఏర్పాటు, జాతీయ రాజకీయాలలో అడుగుపెట్టడానికి కెసిఆర్ అనుసరిస్తున్న వ్యూహాలు, వివిధ రాష్ట్రాల పర్యటనలు, వివిధ రాష్ట్రాల ప్రజల మన్ననలు పొందడం కోసం కెసిఆర్ తీసుకున్న నిర్ణయాలు తెలంగాణ రాజకీయవర్గాలలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బిజెపి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తీరును తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే బిజెపి నేతలు కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలపై సంచలన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు.

English summary

Is KCR misusing the money of the people to become the Prime Minister? The debate over whether it makes sense in Rajender's remarks is raging in Telangana.