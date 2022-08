బీజేపీ సీఎం అభ్యర్థి నేను కాదు; నా లక్ష్యం అదేనన్న ఈటల రాజేందర్ సంచలనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతోంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడం కోసం ఇప్పటి నుంచి రెండు పార్టీలు వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతున్నారు. ఈక్రమంలో బీజేపీ సీఎం అభ్యర్థి ఎవరు అన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది. బీజేపీ సీఎం అభ్యర్థి బండి సంజయ్ అని కొందరు, ఈటల రాజేందర్ అని మరికొందరు, ఇక రఘునందన్ రావు వంటి నాయకులు కూడా రేసులో ఉన్నారంటూ ఆసక్తికర చర్చకు తెరతీశారు.

English summary

Etela Rajender commented that I am not the CM candidate of BJP and there is no truth in the ongoing campaign. Etela Rajender made sensational comments saying that his aim is to end KCR's dictatorial rule.