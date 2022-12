బీఆర్ఎస్ ఏర్పాటుతో కేసీఆర్ కు తెలంగాణాతో బంధం తెగిపోయింది: ఈటల రాజేందర్ సంచలనం

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి భారత రాష్ట్ర సమితి గా మారిన నేపథ్యంలో, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఈరోజు మధ్యాహ్నం భారత రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భావ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. ఇక కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీపై బీజేపీ నాయకులు విరుచుకుపడుతున్నారు. తాజాగా ఈ నేపథ్యంలో బిజెపి జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు ఈటల రాజేందర్ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. నల్గొండ జిల్లాలో ప్రజాగోస - బీజేపీ భరోసాయాత్ర బైక్ ర్యాలీ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గసభ్యులు ఈటల రాజేందర్ కేసీఆర్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

డిసెంబర్ 9.. తెలంగాణా చరిత్రను మార్చిన రోజే బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావం; కేసీఆర్ కు కలిసొస్తుందా!!

Etela Rajender commented that with the formation of BRS, KCR's bond with Telangana has been severed. He asked if KCR, who could not solve telangana problems, how can he will fix the country.