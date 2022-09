Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను దేశప్రజలు బఫూన్ లా భావిస్తున్నారని ఈటల రాజేందర్ విమర్శించారు. చౌటుప్పల్ మున్సిపాలిటీ కేంద్రంలో పర్యటించిన ఈటల రాజేందర్ చాకలి ఐలమ్మ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆమె విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు.

English summary

Etala Rajender targeted CM KCR saying that the people of the country are looking at KCR as a buffoon and that KCR is not useful for the country's politics.