చేసిన తప్పులవల్లే మోడీ ముందుకు కేసీఆర్ రావట్లేదు; వామపక్ష నాయకులకు ఈటల రాజేందర్ చురకలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేపు జరగనున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పర్యటన రాజకీయ దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రామగుండంలో ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ ని ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేయాలని వస్తున్న క్రమంలో, ప్రధాని పర్యటన పై టిఆర్ఎస్ పార్టీ, వామపక్ష పార్టీల నాయకులు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. ప్రధాని పర్యటనను అద్దుకుని తీరతామని అంటున్నారు.

English summary

Etela Rajender stated that KCR did not come before Modi because of his mistakes. Etela Rajender advised the Left parties leaders not to believe KCR's words.