మాజీ ఐఏఎస్ ఆకునూరి మురళి అరెస్ట్...పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఉద్రిక్తత; రీజన్ ఇదే!!

మాజీ ఐఏఎస్ ఆకునూరి మురళిని భూపాలపల్లి పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు. పోలీస్ స్టేషన్లో ఆయన ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు. దీంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది.

తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను టార్గెట్ చేస్తూ నిత్యం అనేక ప్రశ్నలను సంధిస్తూ, ప్రభుత్వ వైఖరి పై విమర్శలు గుప్పిస్తున్న మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి ఆకునూరి మురళిని ఈరోజు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆకునూరు మురళిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు ఆయనను పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించగా పోలీస్ స్టేషన్లో బైఠాయించిన మురళి తన నిరసన తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో భూపాలపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటుచేసుకుంది.

English summary

Police arrested ex-IAS Akunuri Murali in Jayashankar Bhupalapally district. This created tension at the police station. The police arrested him and he is continuing agitation demanding the double bedroom houses to beneficiaries.