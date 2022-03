Telangana

ఖమ్మం జిల్లాలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు అసంతృప్తి సెగలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా మాజీ ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు అందుకు ఊతమిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఖమ్మం జిల్లాలో టిఆర్ఎస్ పార్టీపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారని పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి పై ప్రచారం జరుగుతున్న వేళ తాజాగా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోమారు ఖమ్మం జిల్లా గులాబీ పార్టీపై చర్చకు కారణంగా మారాయి.

English summary

EX MP Ponguleti Srinivas reddy made sensational remarks that he would contest without being given a TRS ticket. Ponguleti said that Delhi congress and bjp leaders in touch.