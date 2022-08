మునుగోడులో సామాజికవర్గాల వారీగా ఓట్లకోసం పార్టీల కసరత్తు.. గెలుపును నిర్ణయించే ఓటర్లు వీరే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఎమ్మెల్యే గా ఉన్న కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తన ఎమ్మెల్యే పదవికి, కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయడంతో మునుగోడులో ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఇక మునుగోడు ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో ఈసారి తమ సత్తా చాటాలని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలన్నీ చూస్తున్నాయి.

English summary

Exercise for community-wise votes in munugodu for by election.. highest voters are in gouda community. These are the voters who will decide the victory