తెలంగాణాను కుదిపేస్తున్న నకిలీ సర్టిఫికెట్ల దందా: దేశవ్యాప్తంగా లింకులు; వరంగల్ లో మరోముఠా అరెస్ట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నకిలీ సర్టిఫికెట్ల దందా కుదిపేస్తోంది. రాష్ట్రంలో వివిధ కన్సల్టెన్సీలు, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలలో నకిలీ సర్టిఫికెట్ల బాగోతం ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తుంది. కొందరు రాష్ట్రంలోనే నకిలీ సర్టిఫికెట్లను తయారుచేసి దందా చేస్తుంటే, మరికొందరు దేశంలోని వివిధ ప్రైవేటు యూనివర్సిటీలతో కుమ్మక్కై నకిలీ సర్టిఫికెట్ల దందాకు పాల్పడుతున్నారు. ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్న ఈ ఘటనలతో ఏది అసలు ఏది నకిలీ అనేది తెలుసుకోవడం పెద్ద కష్టంగా మారింది.

English summary

Fake certificates rackets shaking Telangana. Links are popping up all over the country. Warangal Commissionerate police recently arrested another gang in Warangal who were forging certificates of various recognized universities in the country.