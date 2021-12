ఐటీ అధికారులమని చెప్పి లాకర్ తాళాలు తీసుకుని దర్జాగా దోచుకెళ్ళిన కేటుగాళ్ళు.. లబోదిబోమన్న బాధితులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సమాజంలో నేరప్రవృత్తి రోజురోజుకీ పెరిగిపోతోంది. కష్టపడకుండా డబ్బు సంపాదించాలి అని భావిస్తున్న చాలామంది అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు. కొందరు బాగా చదువుకుని సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతుంటే, మరికొందరు దర్యాప్తు సంస్థలకు సంబంధించిన అధికారుల మని చెప్పి అడ్డగోలుగా దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. కాదేదీ దోపిడీకి అనర్హం అన్నట్టుగా దేశంలో పరిస్థితి తయారైంది. ఇక తాజాగా ఐటి అధికారుల మని చెప్పి దర్జాగా ఇంటికి వెళ్లి దోపిడీకి పాల్పడిన ఘటన హైదరాబాద్లో చోటుచేసుకుంది.

English summary

Five thugs broke into Jayabheri Orange County in Nanak Ram Guda under the guise of IT raids and stole three kilograms of gold and Rs 2 lakh cash from locker. The victims, who are known to be fake gangs, have lodged a complaint with the police.