బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ: రైతులపై ప్రేమ ఒలకబోస్తూ చేస్తున్న ఆందోళనల మతలబు ఇదేనా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతుల కోసమంటూ రసవత్తర రాజకీయాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. అటు తెలంగాణాలోని అధికార బీఆర్ఎస్ , కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీ ఎవరికి వారు తాము రైతుల కోసం పని చేసే ప్రభుత్వాలు అని చెప్పుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా చేస్తున్న రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారుతున్నాయి. బి ఆర్ ఎస్ వర్సెస్ బిజెపి అన్నట్టు రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు రైతుల కేంద్రంగా కొనసాగుతున్నాయి. అయితే బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ రైతుల కోసం చేస్తున్న ఆందోళనల వెనుక పెద్ద వ్యూహమే ఉన్నట్టు చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

In Telangana, the battle between BRS and BJP continues for farmers vote bank. BRS targeted Bjp with rythu mahadharna about storage platforms ( kallams). BJP attacking BRS about fasal bhima yojana and also the farmer assurances with the protests.