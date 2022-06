బీజేపీలో ఆధిపత్యపోరు.. బండి సంజయ్ తో విభేదాలపై ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు ఆసక్తికరవ్యాఖ్యలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీలో ఆధిపత్య పోరు కొనసాగుతుందని తాజాగా బండి సంజయ్ కేంద్ర పెద్దల వద్ద అసహనం వ్యక్తం చేయడంతో, తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ వ్యవహారం చర్చనీయాంశమైంది. అయితే బిజెపిలో బండి సంజయ్ కు సహకరించని వారెవరు? బండి సంజయ్ ఎందుకు ఇంతగా అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు? బండి సంజయ్ ఎవరిని టార్గెట్ చేస్తున్నారు? అన్నది ప్రధానంగా చర్చగా మారింది. ఇక ఇదే సమయంలో బండి సంజయ్ కు రఘునందన్ రావు కు అసలే పొసగడం లేదని, త్వరలో రఘునందన్ రావు పార్టీ మారుతారంటూ ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

The struggle for supremacy in the BJP is a hot debate now. MLA Raghunandan Rao made interesting comments on the differences with Bandi Sanjay. He said there were no clashes between them. He made it clear that he is not changing any party.