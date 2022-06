చేపల లారీ బోల్తా.. చేపలకోసం ఎగబడిన జనం వీడియో చూస్తే షాకవ్వటం ఖాయం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. చేపల లోడుతో వెళ్తున్న ఒక లారీ బూర్గంపాడు మండలం క్రాస్ రోడ్డు వద్ద అదుపు తప్పి బోల్తా కొట్టింది. లారీ బోల్తా పడిన ఘటనతో అక్కడకు వెళ్లిన స్థానికులు, ప్రమాదంలో ఎవరికైనా గాయాలు తగిలాయా? లారీ డ్రైవర్ కండక్టర్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? అన్న అంశాలను పక్కన పెట్టి చేపల వేట మొదలుపెట్టారు.

English summary

A truck over turned and the tonnes of fish fell on the road, in bhadradri kottagudem district burgampadu cross road. crowds of people started picking fish and storing them into buckets and bags