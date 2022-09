మరో గురుకులంలో ఫుడ్ పాయిజన్; పురుగుల భోజనంతో 35మంది విద్యార్థులకు అస్వస్థత; ఆందోళన!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంక్షేమ వసతి గృహాలలో, గురుకులాలలో విద్యార్థుల ఆహారంపై, విద్యార్థులకు అక్కడ కల్పిస్తున్న వసతి సౌకర్యాలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ, నేటికీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గురుకుల హాస్టళ్లలో ఫుడ్ పాయిజన్ ఘటనలు వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి.

English summary

In Komuram Bheem Asifabad district, 35 students fell ill after eating insect meal in a minority gurukulam. They have been shifted to Kagaj Nagar Hospital and are being treated.