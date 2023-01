కేసీఆర్ ఝలక్ ఇస్తే.. మాజీ ఎంపీ పొంగులేటి ఏకంగా బిగ్ షాక్? ముహూర్తం ఫిక్స్!!

Telangana

Dr Veena Srinivas

ఖమ్మం మాజీ ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డికి కెసిఆర్ ఇచ్చిన ఝలక్ కు ఆయన రివర్స్ షాక్ ఇవ్వబోతున్నారా? ఆయన కారు దిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పబోతున్నారా? సంక్రాంతి తర్వాత పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి పార్టీ మారుతున్నారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది. త్వరలో ఆయన పార్టీ మారుతున్నారని తాజా పరిణామాలతో బి ఆర్ ఎస్, బీజేపీ వర్గాలలో విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

Ponguleti Srinivas Reddy security has been reduced and it is being discussed that Ponguleti will shock KCR by joining the BJP. It appears that the muhurta was fixed after Sankranti.