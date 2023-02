జీవితంలో ఒక్కసారైనా చూడాల్సిన గాంధారి జాతర... విశేషాలు ఇవే!!

ఆదివాసీ నాయక్ పోడుల అతిపెద్ద జాతర గాంధారి జాతర నిన్న ప్రారంభం అయింది. గిరిజనులు సాంప్రదాయ గిరిజన నృత్యాలు మరియు పూజలతో ఇక్కడ గాంధారి మైసమ్మను పూజిస్తారు.

Telangana

గిరిజనుల సంప్రదాయ నృత్యాలు, డోలు చప్పుళ్ల మధ్య, కొండ కోన పులకించేలా, చెట్టు పుట్ట పరవశించేలా గాంధారి మైసమ్మ జాతర నిన్న ప్రారంభమైంది. మూడు రోజులపాటు జరగనున్న ఈ గాంధారి మైసమ్మ జాతరకు దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల నుంచి ఆదివాసీ గిరిజనులు తరలివస్తారు. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, చత్తీస్ గడ్, తెలంగాణ ప్రాంతాల నుంచి ఆదివాసి నాయక్ పోడులు, గిరిజనులు ఈ జాతరలో పాల్గొంటారు.

gandhari Jatara, the biggest fair of tribals, started yesterday. These are the specialities of the jatara, and tribes worship gandhari misamma here with traditional tribal dances and puja