ఆగని గంజాయి దందా: విశాఖ నుండి మహారాష్ట్రకు తరలిస్తున్న 3కోట్ల విలువైన భారీ గంజాయి పట్టివేత!!

ఏపీ నుండి దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకు గంజాయి అక్రమ రవాణా జోరుగా జరుగుతుందన్న వార్తల నేపధ్యంలో ఎంత పటిష్టమైన నిఘా పెట్టినా సరే గంజాయి దందా ఆగటం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పోలీసులు,స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో అధికారులు, ఎక్సైజ్ అధికారులు పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా, తెలంగాణా రాష్ట్రం భారీ నిఘా పెట్టినా సరే గంజాయి అక్రమ రవాణాకు అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. అంతరాష్ట్ర గంజాయి స్మగ్లర్లు రెచ్చిపోతూనే ఉన్నారు. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్లోని సీలేరు నుంచి మహారాష్ట్రకు హైదరాబాద్ మీదుగా గంజాయి తరలిస్తున్నట్లు సమాచారం అందడంతో రాచకొండ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి 1240 కిలోల 2.08 కోట్లు విలువైన భారీ గంజాయిని సీజ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు తాజాగా మరోమారు భారీ గంజాయి పట్టుబడింది.

The Telangana Police busted another inter-state drugs trafficking racket with the seizure of 1,820 kg of marijuana (ganja) from a truck at Abdullapurmet on the outskirts of Hyderabad.