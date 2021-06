ప్రైవేట్ దోపిడీకి చెక్ ... తెలంగాణా ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో కరోనా చికిత్సల గరిష్ట ధరల జీవో జారీ చేసిన సర్కార్

Telangana

కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ఎంతో మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న తర్వాత,కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఉద్ధృతి సమయంలో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు ఇష్టారాజ్యంగా దోపిడి చేసిన తర్వాత, ఆస్తులు అమ్ముకొని ఇళ్ళు ఒళ్ళు గుల్ల చేసుకొని ఆసుపత్రుల్లో డబ్బులు చెల్లించి కరోనా బాధిత కుటుంబాలు కంటికి కడివెడు ఏడ్చిన తరువాత ఫైనల్ గా ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కళ్లు తెరిచింది.

The Telangana government has fixed the maximum prices for corona treatments and tests in private hospitals in the state. The Department of Health has issued G.o 40 on corona treatment charges. According to G.o, released by the Ministry of Medical Health, in private hospitals, a maximum of Rs 4,000 per day is required for isolation and testing in the general ward. A maximum of Rs 7,500 per day in the ICU room and no more than Rs 9,000 per day in the ICU room with ventilator.