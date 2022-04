గవర్నర్ వ్యాఖ్యలు దురదృష్టకరం; గవర్నర్ వ్యవస్థను అడ్డంపెట్టుకుని బీజేపీ రాజకీయం: మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గవర్నర్ వర్సెస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్నట్టుగా ప్రస్తుతం రాజకీయాలు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా ఢిల్లీ కి వెళ్ళిన గవర్నర్ తమిళి సై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో భేటీ తర్వాత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక గవర్నర్ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ను టార్గెట్ చేస్తూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

గవర్నర్ తమిళి సై ఢిల్లీ టూర్.. అమిత్ షాతో భేటీ.. ఆ నివేదికపై ఉత్కంఠ

English summary

Minister Jagadish Reddy said the remarks made by Governor Tamil Sai after the meeting with Modi was unfortunate. Minister Jagadish Reddy was incensed that the BJP was politicizing the governor system.