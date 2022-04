భద్రాద్రికి రోడ్డుమార్గంలో గవర్నర్ తమిళిసై: హెలికాఫ్టర్ సౌకర్యం కల్పించకుండా కెసీఆర్ సర్కార్ వివక్ష!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గవర్నర్ తమిళ సైకి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మధ్య ఏర్పడిన అగాధం మరింత పెరుగుతోంది. ఇటీవల గవర్నర్ వ్యాఖ్యలు, ఆపై కేటీఆర్ తో సహా టీఆర్ఎస్ నేతల ప్రతి దాడితో తెలంగాణ రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. తనను అవమానిస్తున్నారని, రాజ్ భవన్ కు ఇవ్వవలసిన గౌరవం ఇవ్వడం లేదని గవర్నర్ పదేపదే చెబుతున్నా టిఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రం గవర్నర్ ఊహించుకుని మాట్లాడుతున్నారని, బీజేపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ విమర్శలు గుప్పిస్తోంది. తాము గవర్నర్ కు ఇవ్వాల్సిన గౌరవాన్ని ఇస్తున్నామని టిఆర్ఎస్ నేతలు, మంత్రులు చెబుతున్నారు.

Governor Tamilisai is going to Bhadradri by road. She will participate in Shri Rama coronation today. Criticisms abounded that the KCR government was discriminating against the governor by not providing helicopter facilities.