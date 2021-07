గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ .. మొక్కలు నాటిన అమితాబ్, నాగార్జున .. హర్షం వ్యక్తం చేసిన సంతోష్

Telangana

వృక్షో రక్షతి రక్షితః అంటారు. అటువంటి వృక్షాలను మనం కాపాడితే, అవి మనల్ని కాపాడతాయి. మన భావి తరాలను కాపాడతాయి. అంతేకాదు పచ్చని చెట్లు ప్రగతికి మెట్లు అంటారు. ప్రతి ఒక్కరూ చెట్లను పెంచడం వల్ల పర్యావరణ పరిరక్షణ జరగడమే కాకుండా, మానవ మనుగడ ప్రమాదంలో పడకుండా ఉంటుంది. భావితరాలకు బంగారు భవిష్యత్తును కానుకగా ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఇక ఇదే నినాదంతో గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ కు శ్రీకారం చుట్టారు ఎంపీ జోగినిపల్లి సంతోష్ కుమార్.

Bollywood superstar Big B Amitabh Bachchan planted seedlings today as part of the Green India Challenge. Big B Amitabh Bachchan, who was present at the event at Ramoji Film City, lauded MP Joginipalli Santosh Kumar for doing a good job that will benefit future generations. Everyone called for plants to be planted as part of the Green India Challenge.