గంటలో పెళ్లి ఉందనగా.. వధువు ఫ్యామిలీకి బిగ్ షాకిచ్చిన వరుడు,అతని కుటుంబం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

పెళ్లంటే... నూరేళ్ల బంధం.. ఒకరికి ఒకరుగా చిరకాలం తోడు ఉంటామని వధూవరుల మధ్య కొనసాగే ఒప్పందం. వేదమంత్రాల సాక్షిగా, పంచభూతాల సాక్షిగా ఇద్దరూ కలిసి ఉండాలని చేసుకునే నిర్ణయం. ధర్మేచ, అర్ధేచ, కామేచ , మోక్షేచ నాతి చరామి అని ప్రమాణం చేస్తాడని భావిస్తే ఊహించని షాక్ ఇచ్చి వివాహ వేడుకను అభాసుపాలు చేశాడో ప్రబుద్ధుడు. అతను మాత్రమే కాదు అతని కుటుంబం కూడా వధువు కుటుంబానికి షాకిచ్చిన ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. అసలు ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే

English summary

Big shock to the bride and her family who went to fetch the groom while the wedding was to take place in an hour. Groom and his family locked the house and fled. The incident took place in Sangareddy district