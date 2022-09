Telangana

కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యటన బీజేపీ టీఆర్ఎస్ మధ్య మాటల యుద్ధానికి కారణమైంది. నిర్మల సీతారామన్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసి రాష్ట్రాన్ని దివాలా తీయించారని చేసిన వ్యాఖ్యలు, ఇక ఇదే సమయంలో రేషన్ షాపుల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఫోటోలు పెట్టడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన తీరు పై రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు మరోమారు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Minister Harish Rao has come under fire over Nirmala Sitharaman's comments that Modi's photos should be placed in ration shops. Did Modi put Manmohan's photo in Gujarat when congress rules the center? Harish Rao asked a direct question to Nirmalamma.