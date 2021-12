ట్రైనీ నర్సుపై ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ అసభ్య ప్రవర్తన; నడిరోడ్డుపైనే ఉతికారేసిన నర్సు కుటుంబం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మహిళల రక్షణ కోసం ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినా కామాంధులు వాటిని పట్టించుకోలేదు. చదువుకున్నవారు చదువులేని వారు అన్న తేడా లేకుండా విచక్షణ రహితంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు కీచకులు అనేకమంది సొసైటీలో మన చుట్టూనే ఉన్నారు. శిక్షణలో ఉన్న నర్సింగ్ విద్యార్థిని పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించి తన కోరిక తీర్చాలని వేధించిన ఒక డాక్టర్ బండారం ఆమె కుటుంబ సభ్యులు సదరు డాక్టర్ కు దేహశుద్ధి చేయడంతో వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

Narayan khed hospital superintendent behaved vulgarly towards the trainee nurse. Tried to subdue her. The superintendent doctor was beaten by the nurse's family on the road.