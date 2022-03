బాత్ రూమ్ శుభ్రత విషయంలో భార్యాభర్తల మధ్య ఘర్షణ.. సూసైడ్ చేసుకున్న భార్య

Telangana

ఇటీవల కాలంలో చిన్న చిన్న సమస్యలకే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న వారి సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని దాంపత్య జీవితాన్ని కొనసాగించాల్సిన భార్యాభర్తలు, చిన్న చిన్న మనస్పర్థలకు, కాస్త మాట తేడా వచ్చినందుకు ఏకంగా ప్రాణాలు తీసుకుంటున్న పరిస్థితులు సమాజంలో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్ లో అలాంటి సంఘటన జరిగింది.

The incident took place in KukatPalli where the wife committed suicide after a quarrel between the husband and wife over bathroom cleanliness.