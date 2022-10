భార్యను భుజాలమీద ఎత్తుకొని తిరుమల కొండెక్కిన భర్త.. వీడియో వైరల్; షాకయ్యే విషయం ఏమిటంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లిన ఒక భర్త భార్యను భుజాలపై ఎత్తుకొని మెట్ల మార్గంలో నడవడం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. భార్యను భుజాలపై ఎత్తుకుని తిరుమల కొండ ఎక్కిన భర్త వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

English summary

A video of a husband climbing Tirumala carrying his wife on his shoulders has gone viral on social media. The video of a husband taking his wife up 70 steps to the Tirumala hill with his wife challenge will surprise everyone now.