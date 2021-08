Huzurabad By poll: దూకుడు పెంచిన రాజకీయ పార్టీలు..నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ లో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ రాకముందే రాజకీయం రసవత్తరంగా సాగుతోంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఒకరిపై ఒకరు విమర్శనాస్త్రాలు సంధించుకుంటూ ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళుతున్నారు. హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ కేంద్రంగా కావలసినంత రచ్చ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణా ఫోకస్ అంతా హుజురాబాద్ ఎన్నికలపైనే ఉంది. ఇక నోటిఫికేషన్ త్వరలో రాబోతుందని చర్చ మొదలైంది.

English summary

In Huzurabad, even before the notification of elections, politics are in peaks . Currently, the entire focus of Telangana is on the Huzurabad by election. The discussion began that by poll notification was coming soon in September.