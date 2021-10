హుజురాబాద్ పోరు: గెల్లు విజయం కోసం రంగంలోకి.. 20 మంది టీఆర్ఎస్ స్టార్ క్యాంపెయినర్లు వీరే

Telangana

హుజురాబాద్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడంతో హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా సాగుతున్నాయి. పొలిటికల్ హీట్ పీక్స్ కు చేరుకుంటుంది. నామినేషన్ల ప్రక్రియ నిన్నటి నుండి ప్రారంభం కాగా ఈనెల 8వ తేదీ వరకు నామినేషన్లను స్వీకరించనున్నారు. ఇక అక్టోబర్ 30వ తేదీన హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ జరగనుంది. నవంబర్ 2వ తేదీన ఓట్లను లెక్కించి ఫలితాలను వెల్లడించనున్నారు. దీంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉప ఎన్నిక పాలిటిక్స్ పై అందరి దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది.

Following the notification of the election, the party leadership decided to field star campaigners to defeat TRS candidate Gellu Srinivas Yadav. In this context, the TRS party has submitted the names of 20 campaign leaders to the Election Commission.