Huzurabad by-poll: ఓటేసిన గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్; పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద కౌశిక్ రెడ్డికి చేదు అనుభవం!!

హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. టిఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ అసెంబ్లీ స్థానానికి ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి హిమ్మత్ నగర్ లోని పోలింగ్ బూత్ లో గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఓటేశారు. ప్రతి ఒక్కరు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా కోరారు. హుజురాబాద్ ప్రజలు మార్పుకు నాంది పలకాలని టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ పిలుపునిచ్చారు.

Huzurabad by-poll: ఓటేసిన ఈటల రాజేందర్ దంపతులు.. ఈవీఎంల మొరాయింపు; ఘర్షణలు !!

English summary

Huzurabad by-election polling updates: TRS candidate Gellu Srinivas Yadav casts his vote along with his family members at a polling booth in Himmat Nagar. Padi Koushik Reddy was blocked by BJP ranks. Clashes broke out in Jammikunta and Veenavanka.