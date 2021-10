అబద్ధం ముందు పుట్టి కేసీఆర్ తర్వాత పుట్టాడు; ఈటలను ఓడించటానికి వందల కోట్లు: కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల పోరు హోరాహోరీగా కొనసాగుతుంది. ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధాన నేతలందరూ దూసుకు పోతున్నారు. పోలింగ్ కు సమయం దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రచార పర్వంలో దూకుడు పెంచిన బీజేపీ ఈ రోజు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తో ప్రచార కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఇప్పటికే బీజేపీ ముఖ్య నేతలు బండి సంజయ్, ఎంపీ అరవింద్, డీకే అరుణ, వివేక్ వెంకటస్వామి తదితరులు ఈటల రాజేందర్ కోసం ప్రచార పర్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఇక ఈ రోజు ప్రచార కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సీఎం కేసీఆర్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఈటలను బయటకు పంపాక ఎంత తాగినా ఎక్కటం లేదట: కేసీఆర్, కేటీఆర్ లపై ఎంపీ అరవింద్ షాకింగ్ కామెంట్స్!!

English summary

During the Huzurabad election campaign, Union Minister Kishan Reddy was incensed at KCR for being born before the lie and after the KCR. Kishan Reddy alleged that hundreds of crores were being spent to defeat Etela rajender and power was being abused.