హుజురాబాద్ ఫలితాలు: కేసీఆర్ కు దళితబందు షాక్; ఆ గ్రామంలో బీజేపీ ఆధిక్యత, నాల్గవ రౌండ్ లోనూ ఈటల దూకుడు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల కౌంటింగ్ కొనసాగుతుంది. నువ్వా నేనా అన్నట్టు హోరాహోరీగా టీఆర్ఎస్ బీజేపీ పార్టీలు తలపడిన హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలలో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రతికూల ఫలితాలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు కౌంటింగ్ కొనసాగిన నాలుగు రౌండ్లోనూ బిజెపి ఆధిక్యతను కనబరుస్తూ వచ్చింది. అయితే స్వల్ప ఆధిక్యాన్ని మాత్రమే బిజెపి కనబరుస్తున్న నేపథ్యంలో కాస్త పార్టీ శ్రేణులలో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఇంకా కౌంటింగ్ రౌండ్స్ ఉన్న నేపధ్యంలో ఏ రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుందో అర్ధం కాని పరిస్థితి ఉంది. కానీ ఇప్పటి వరకు అన్ని రౌండ్స్ లోనూ బీజేపీ ఆధిక్యం కొనసాగుతుండటంతో బీజేపీ శ్రేణుల్లో జోష్ కనిపిస్తుంది.

English summary

In the Huzurabad by-election battle, The Dalit bandhu scheme gave a shock to KCR in the Huzurabad results. The BJP has shown dominance in Shalapalli village, which was started the Dalit bandhu scheme. etela rajender domination continued in fourth round.