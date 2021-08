హుజురాబాద్ పోరు: పోటీ చేస్తామంటున్న చేనేత కార్మిక కుటుంబాలు..ఎంపీటీసీల తరహాలోనే

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక చాలా మందిలో చైతన్య స్ఫూర్తిని రగులుస్తోంది. హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ ఎమ్మెల్యేగా రాజీనామా చేయడంతో హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఈ క్రమంలో హుజురాబాద్ పై ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ చేస్తున్న కెసిఆర్ హుజురాబాద్ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి బాట పాటిస్తున్నారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు రంగంలోకి దిగి చకచకా పనులు చక్కబెడుతున్నారు. ఇక ఈ పరిణామాలు కేసీఆర్ కు అనుకూలంగా మారతాయని భావిస్తే ప్రతికూల వాతావరణం సృష్టిస్తున్నాయి.

English summary

handloom working families are deeply impatient that the government's indifferent attitude in supporting them. The wives of the handloom workers who committed suicide have announced that they are ready to contest the Huzurabad by-election in protest of the govt negligence.