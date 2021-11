కాంగ్రెస్ లో మొదలైన హుజురాబాద్ పంచాయితీ; హై కమాండ్ దృష్టికి, రేవంత్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తున్న కోమటి రెడ్డి

Telangana

కాంగ్రెస్ పార్టీలో హుజురాబాద్ పంచాయితీ మొదలైంది. హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ దారుణంగా ఓటమి పాలైన నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి పై కొందరు సీనియర్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో దుబ్బాక ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయిన గౌరవనీయమైన ఓటుబ్యాంకు వచ్చిందని, అక్కడ 20 వేలకు పైగా ఓట్లు వచ్చాయని పేర్కొంటున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు, హుజురాబాద్ లో పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉందని, రేవంత్ రెడ్డి ఏం సమాధానం చెబుతారు అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఈటలకు కాంగ్రెస్ పరోక్ష మద్దతు; 30 వేల మెజార్టీతో ఈటల విజయం: ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సెన్సేషన్ !!



