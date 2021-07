పాదయాత్రలో ఈటలకు పెద్ద చిక్కు ... బీజేపీతోనే తలనొప్పి .. హుజూరాబాద్ ఎన్నికలపై అంతర్మధనం !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బయటకు గంభీరంగా మాట్లాడుతున్నా హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల విషయంలో ఈటల రాజేందర్ అంతర్మధనానికి గురవుతున్నారా ? ఈటల రాజేందర్ పాదయాత్ర చేస్తున్న క్రమంలో బీజేపీ వల్ల కొత్త తలనొప్పులు ఫేస్ చేస్తున్నారా ? మొదటి నుండి టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతగా నియోజకవర్గంలో అందరికీ సుపరిచితుడైన ఈటల రాజేందర్ ఇప్పుడు ఆ గులాబీ నేత మార్క్ పోగొట్టుకోవడానికి తీవ్రంగా కష్టపడాల్సి వస్తుందా? అంటే అవుననే చెబుతున్నాయి తాజా పరిణామాలు.

English summary

people are supporting Etela Rajender at every step of the padayatra in Huzurabad constituency and that the people of the constituency are saying that we are fond of you and our vote is for you.Against this backdrop, it has become a big task for Etela Rajender to take the lotus symbol, which is now the BJP's symbol, to the people.