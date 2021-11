అసెంబ్లీలో ఆర్ఆర్ఆర్: బండి సంజయ్ చెప్పిందే నిజం కాబోతుందని చర్చ; హుజురాబాద్ రిజల్ట్ తో బీజేపీలో జోష్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రథసారథిగా బండి సంజయ్ పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దూకుడు కొనసాగిస్తోంది. దుబ్బాక ఎన్నికల్లో దుమ్ముదులిపిన బిజెపి, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎన్నికల్లోనూ సత్తా చాటింది. ఇప్పుడు హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలో బిజెపి తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతోంది. బీజేపీ అభ్యర్థిగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన ఈటల రాజేందర్ సమీప ప్రత్యర్థి టిఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బరిలోకి దిగిన గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ పై ఆధిక్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. కౌంటింగ్ సరళి బిజెపి శ్రేణులకు మంచి జోష్ ఇస్తోంది. కౌంటింగ్ మొదలైన మొదటి రౌండ్ నుండి బిజెపి తన ఆధిక్యాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంది. ఇప్పటి వరకు అన్ని రౌండ్ల లోనూ బిజెపి ముందు వరుసలో నిలిచింది.

English summary

Telangana BJP chief Bandi Sanjay earlier remarks will be discussed as the BJP continues to dominance in the Huzurabad results. It is believed that what Bandi Sanjay said about RRR in the assembly will come true. Josh also appears in the BJP.