హుజురాబాద్ ఫలితాలు: కేసీఆర్ అభివృద్ధి మంత్రమే టీఆర్ఎస్ కు బూమరాంగ్; పని చేసిన ఈటల ఆత్మగౌరవ నినాదం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక ఫలితాలు బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉండటం టీఆర్ఎస్ కు షాక్ గా మారింది. ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రారంభమైన సమయం నుండి ఇప్పటివరకు అన్ని రౌండ్స్ లోనూ బిజెపి ఆధిక్యాన్ని కొనసాగించింది. ఈ ఎన్నికలు సీఎం కేసీఆర్ అహంకారానికి,హుజురాబాద్ ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి మధ్య జరిగిన ఎన్నికలని బిజెపి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసింది. తాజాగా బీజేపీకి అనుకూలంగా ఫలితాలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈటెల రాజేందర్ ఆత్మగౌరవ నినాదం పనిచేసిందా ? సీఎం కేసీఆర్ అభివృద్ధి మంత్రము ఆయనకు బూమరాంగ్ అయిందా? అన్న చర్చ స్థానికంగా జరుగుతుంది.

English summary

In the Huzurabad by-election results Etela gave a shock to KCR. The KCR development mantra was the boomerang for TRS. Etela rajender self-esteem slogan worked. Voters are ruling that KCR election tactics will not work in Huzurabad