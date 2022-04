Telangana

హైదరాబాద్ మహిళలు ఇప్పుడు అతి పెద్ద సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన సుమారు 51 శాతం మంది మహిళలు ఊబకాయంతో బాధపడుతున్నట్టు కౌన్సిల్ ఫర్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ నివేదిక వెల్లడించింది. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూస్తే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళలు ఊబకాయం ఉన్న వారి సంఖ్య 30.1 శాతంగా ఉంది. 2019 - 20 సంవత్సరానికి అధ్యయనం చేసిన కౌన్సిల్ ఫర్ సోషల్ డెవలప్‌మెంట్ ఈ నివేదికను వెల్లడించింది

English summary

Hyderabad women have a new problem. In Hyderabad, 51 per cent women are obese. The shocking news came to light in a report by the Council for Social Development.