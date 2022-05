తెలంగాణ పతకాలు బీజేపీ,కాంగ్రెస్ అమలు చేస్తే శాశ్వతంగా రాజకీయాల నుండి తప్పుకుంటా.!మంత్రి మల్లారెడ్డి.!

Telangana

వరంగల్/హైదరాబాద్: బీజేపి, కాంగ్రెస్ పార్టీలపై మంత్రి మల్లారెడ్డి మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. బీజేపీ కౌరవుల నుండి దేశానికి విముక్తి కల్పించాలని భద్రకాళీ అమ్మవారిని మొక్కుకున్నట్టు మంత్రి మల్లారెడ్డి స్పష్టం చేసారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం దేశాన్ని నాశనం చేస్తుందని అన్నారు. చంద్రశేఖర్ రావును ప్రధానమంత్రిని చేయమని భద్రకాళీ అమ్మవారిని వేడుకున్నట్టు తెలిపారు. దేశాన్ని దోచిన దొంగలు విదేశాల్లో ఎంజాయ్ చేస్తుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలో పేదలపై పన్నుల భారం మోపుతున్నదన్నారు మల్లారెడ్డి. మోడీ అంటేనే మోసాలు, నెంబర్ వన్ కేడీ అన్నారు.

Minister Mallareddy said the promises given by the Congress should be implemented first in the Congress-ruled states, adding that the Congress and the BJP had destroyed the country.