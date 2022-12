కేసీఆర్ పాలనలో ధనికరాష్ట్రంలో ధనం, బంగారు తెలంగాణాలో బంగారం మాయమైంది

Telangana

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను, కెసిఆర్ పాలన ను పదే పదే టార్గెట్ చేస్తున్నారు వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల. కెసిఆర్ పాలనలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అప్పులపాలు అయిందని, బంగారు తెలంగాణలో బంగారం మాయమైందని టార్గెట్ చేసిన షర్మిల రాష్ట్రంలో కరెంట్ బిల్లుల విషయంలో ప్రజల నడ్డి విరుస్తున్న వైనాన్ని ప్రశ్నించారు. జనాలకు గాల్లో మేడలు కట్టి, ఫాంహౌస్లో కోటలు కట్టుకున్న కెసిఆర్ ఫామ్హౌస్ పాలనకు తెలంగాణ ప్రజలు మూల్యం చెల్లించాలా అంటూ గట్టిగా నిలదీశారు.

YS Sharmila said that during the rule of KCR, money has disappeared in the rich state and gold has disappeared in the golden Telangana. YS Sharmila lashed out at KCR about current bills burden on people with the govt decisions.