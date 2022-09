కేసీఆర్ చెప్పిన బీజేపీ ముక్త్ భారత్ సాధ్యమేనా? బీహార్ పర్యటనతో కొత్త చర్చ!!

Telangana

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ చెప్పిన బిజెపి ముక్త్ భారత్ సాధ్యమవుతుందా? జాతీయ రాజకీయాలలో బిజెపి ని గద్దె దించడానికి చివరి నిమిషం వరకు పోరాటం చేస్తానంటున్న తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ సక్సెస్ అవుతారా? ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గతానికి భిన్నంగా బిజెపి బలాన్ని పుంజుకుని ముందుకు దూసుకుపోతుంటే, సీఎం కేసీఆర్ దేశ రాజకీయాలపై దృష్టి సారించడం, రాష్ట్ర రాజకీయాలపై ప్రభావం చూపిస్తుందా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మూడో సారి మళ్ళీ అధికారంలోకి రావాలని భావిస్తున్న కేసీఆర్, ఇదే సమయంలో దేశ రాజకీయాలలో వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికలలో కీలక భూమిక పోషించాలని ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్న తీరు ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది? అన్న అంశాలు ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

English summary

Is BJP's mukt Bharat possible as said by KCR? The incident of Nitish getting up and trying to leave while KCR was speaking during his visit to Bihar has caused a new debate in Telangana political circles and people.