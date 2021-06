జడ్జీల సంఖ్య 42 కు పెంచడం హర్షదాయకం.!సీజేఐ ఎన్వీ రమణకు బోయినపల్లి వినోద్ కృతజ్ఞతలు.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ హైకోర్టులో జడ్జిల సంఖ్య 75 శాతం పెంచుతూ సుప్రీంకోర్టు చీఫ్‌ జస్టిస్‌ ఎన్వీ రమణ కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడం చారిత్రాత్మకమని రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం వైస్ చైర్మన్ బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ స్పష్టం చేసారు. ఈ మేరకు ఆమోద ముద్ర వేయడం హర్షణీయమని వినోద్ తెలిపారు. జడ్జిల సంఖ్యను 24 నుంచి 42కు పెంచారని, రెండేళ్లుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ఫైల్‌కు సీజేఐ ఆమోదం తెలిపడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. న్యాయ‌మూర్తుల సంఖ్య‌ను పెంచాల‌ని హైకోర్టు రెండు సంవ‌త్స‌రాలుగా సుప్రీం కోర్టుకి విజ్ఞప్తి మేరకు సీజేఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

English summary

State Planning Commission Vice-Chairman Boinapalli Vinod Kumar said it was historic that the Supreme Court Chief Justice NV Ramana had taken a crucial decision to increase the number of judges in the Telangana High Court by 75 percent.